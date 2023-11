Fortnite e Clash Royale sono eccezioni: l'83% dei giochi mobile ha vita breve

Come ormai ben saprete, il mercato mobile fa gola a molte aziende, ma al contempo è un territorio in cui è davvero complicato riuscire a ritagliarsi un piccolo spazio o ad avere successo. A ribadirlo è un recente studio che prende il nome di Good Games Don’t Die.

Stando ad un'infografica pubblicata in seguito alla raccolta e all'analisi di numerosi dati da parte di SuperScale, circa l'83% dei videogiochi per Android e iOS finisce per morire entro i tre anni dall'uscita. Ancora più triste è la percentuale di produzioni che viene addirittura cancellata prima ancora dell'arrivo sugli store, che sembra corrispondere al 43%. Queste difficoltà stanno comportando anche ondate di licenziamenti e, a tal riguardo, sembrerebbe che il 32% dei team di sviluppo abbia interrotto i rapporti con qualche dipendente nel giro degli ultimi 12 mesi.

Lo studio di SuperScale lascia anche emergere che i prodotti che hanno maggiore successo siano giochi a sviluppo continuo che vengono aggiornati settimanalmente e che hanno raggiunto il picco massimo di introiti solo dopo un anno dalla pubblicazione.

Insomma, il mercato mobile è una vera giungla e le probabilità di avere successo con un videogioco sono davvero bassissime per i titoli che non appartengono a brand noti come Fortnite e Call of Duty.