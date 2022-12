Fortnite, una Class Action lo paragona alla cocaina: il giudice l'ha approvata

Nel 2019, lo studio legale canadese Calex Legal, in rappresentanza di un folto gruppo di genitori, ha chiesto l'approvazione di una Class Action ai danni di Epic Games per la dipendenza che Fortnite avrebbe creato ai loro figli. Quest'oggi, a distanza di tre anni, un giudice del Quebec l'ha approvata dando dunque il la alla sua prosecuzione.

Quante volte abbiamo sentito parlare di dipendenza in relazione ai videogiochi? Stavolta, la Class Action in oggetto si è spinta oltre, dal momento che nel documento presentato al tribunale viene affermato che "la dipendenza da Fortnite è simile alla dipendenza dalla cocaina", citando anche uno specialista comportamentale britannico che nel 2018 ha affermato che "Fortnite è come l'eroina". Una comparazione molto ardita e a nostro parere fuori luogo (stiamo parlando di droghe molto pesanti ed illegali, mica quisquiglie), ma che evidentemente ha convinto il giudice del Quebec.

Secondo i promotori della Class Action, durante lo sviluppo del gioco Epic Games si sarebbe avvalsa del contributo di alcuni esperti per renderlo il più assuefacente possibile, inoltre avrebbe scelto deliberatamente di non informare le persone circa "i rischi e i pericoli associati all'uso di Fortnite". I querelanti affermano anche che Epic avrebbe soggiogato i bambini con la promessa di premi e fama, come ad esempio con "la Fortnite World Cup, che offre più di 30 milioni di dollari in denaro".

Il documento, che ricordiamo essere datato 2019, cita un bambino di 13 anni che nel corso di due anni avrebbe cominciato ad investire sempre più tempo nel gioco, passando da "un paio di ore a settimana a diverse ore al giorno", spesso fino all'una di notte. Un altro bambino, in questo caso di 10 anni, avrebbe cominciato ad assumere comportamenti "molto aggressivi e volgari" durante il gioco, spendendo inoltre quasi 600 dollari in V-Buck. Lo studio legale pone anche l'accento sul riconoscimento della dipendenza dei videogiochi da parte della World Health Organization come un malattia vera e propria, avvenuto proprio quell'anno.

L'approvazione della Class Action è solo un primo passo, ma è molto importante poiché legittima il procedimento di Calex Legal. Secondo quando dichiarato dal tribunale canadese, il reclamo dei querelanti (i genitori) nei confronti degli imputati (Epic Games) è valido, e "non appare frivolo o infondato", dunque può procedere.

Epic Games, chiaramente, la vede in maniera molto diversa, e ha dichiarato di voler combattere in tribunale per far valere il proprio punto di vista. "Intendiamo di combattere in tribunale. Questa decisione permette solo al caso di procedere. Crediamo che le prove dimostreranno che questo caso è infondato".