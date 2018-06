Fortnite: il client di Epic permette ora di aggiungere gli amici di Steam

Una gradita novità per il client di Fortnite su PC: Epic Games Launcher è stato aggiornato con una nuova opzione che consente di aggiungere automaticamente i propri contatti della libreria Steam che giocano regolarmente a Fortnite.

Una volta avviato Epic Games Launcher, cliccando sull'icona Amici sarete in grado di collegare gli account Epic e Steam, in questo caso il vostro profilo verrà rivelato automaticamente, in questo modo la lista degli amici di Steam attivi su Fortnite Battle Royale comparirà anche sul client di Epic.

Ricordiamo che l'aggiornamento 4.3 di Fortnite (disponibile da ora) ha introdotto i trampolini mentre da giovedì 7 giugno prenderanno il via nel nuove sfide della settimana 6, tra cui Cerca Consegne di Rifornimenti, Infliggi danni agli avversari con Shotgun, Cerca dei forzieri a Sponde del Saccheggio, Spruzza sopra a differenti poster di Carburo o Omega, Cerca tra un parco giochi, un campeggio e un'impronta, Eliminazioni con SMG, Elimina nemici a Corso Commercio.