Fortnite: Cloud9 entra nella scena competitiva con un roster tutto coreano

Cloud9 è l'ultima organizzazione di esport a entrare nella scena competiva di Fortnite: Battle Royale. L'organizzazione ha rivelato il suo nuovo team, interamente composto da giocatori coreani.

Choi "Trona" Jun-Hyeong, Choi "Noah" Tae-Jun, Kim "GANJi" Sung-Min e Moon "Duty" Sun-Ho hanno aderito all'organizzazione, diventando così la prima squadra coreana a firmare con una squadra occidentale.

Duty è stato il miglior giocatore coreano nel Fortnite Solo Showdown e tra i primi 10 giocatori al mondo, secondo Cloud9.

Oltre al successo personale di Duty il team, che in precedenza ha giocato per Lunatic-Hai, ha vinto il ROX Gaming Showmatch di recente, mostrando tutto il loro talento.

"Sono elettrizzato dal fatto che parteciperemo alla scena competitiva di Fortnite", ha dichiarato il fondatore e CEO di C9, Jack Etienne. "So che Trona, Noah, GANJi e Duty ci renderanno orgogliosi." Cloud9 non è solo una delle organizzazioni più popolari degli Stati Uniti ma ha anche fan in tutto il mondo.

La Corea del Sud sembra essere un importante punto di interesse per C9. Il suo team di Overwatch League, i London Spitfire, è una formazione interamente coreana. L'organizzazione ha anche un team coreano di PlayerUnknown's Battlegrounds e ha reclutato anche un giocatore di Hearthstone. Mentre questa squadra firma per la prima volta su Cloud9 in Fortnite, l'organizzazione continuerà a cercare i migliori talenti del Nord America.

L'entrata di C9 in Fortnite è stata preceduta da molte altre organizzazioni che si sono gettate in questo nuovo sbocco competitivo acquisendo i migliori talenti del mondo. Organizzazioni importanti come FaZe Clan, OpTic Gaming e Team Liquid hanno già da tempo una formazioni attive in Fortnite.

La storia esport del titolo è appena agli inizi ed è destinata a crescere grazie all'investimento di 100 milioni di Dollari di Epic Games e all'annuncio della coppa del mondo che si terrà nei primi mesi del 2019.