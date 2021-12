Né Fortnite né COD Warzone: è GTA V il gioco più visto su Twitch nel 2021

A dispetto della sua "anzianità", Grand Theft Auto V è stato il gioco più seguito in assoluto su Twitch nel corso del 2021. L'open world di Rockstar Games è riuscito a rimanere attuale nel corso degli anni grazie a porting e nuove release, ma soprattutto grazie a GTA Online, in continua espansione e sempre ricco di nuovi contenuti.

Gli utenti Twitch hanno accumulato la bellezza di 2.1 miliardi di ore guardando gameplay di GTA V, un gioco pubblicato originariamente nel 2013. Nel 2020 la cifra si era fermata a "soli" 1.3 miliardi di visione complessiva, e questo denota la crescente popolarità di GTA Online, probabilmente data dalla pubblicazione dell'operazione Cayo Perico ed anche per via dei vari roleplay in-game a cui molti streamer si sono dedicati negli ultimi mesi.

Il titolo targato Rockstar Games fa meglio dei Battle Royale, che sappiamo raccogliere una grossa fetta dell'utenza mainstream. Battuti quindi Fortnite e Call of Duty Warzone, insieme a Valorant, Minecraft, Counter-Strike: Global Offensive, Apex Legends, e Dota 2.

Il titolo pubblicato quest'anno che ha ricevuto più popolarità è stato New World, l'MMORPG di Amazon Games, che ha accumulato 259 milioni di ore di visione sulla piattaforma di streaming. La categoria più frequentata in assoluto rimane in ogni caso "Just Chatting", utilizzata dai content creator per semplicemente discutere con i propri follower.