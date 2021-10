Da Fortnite a COD Warzone: guida agli eventi Halloween 2021 nei videogiochi

Halloween è sempre più vicino e, come ormai da tradizione, tutti i giochi a supporto continuo più giocati su PC, console e dispositivi mobile vengono aggiornati con contenuti a tema che riguardano sia le skin che le modalità a tempo.

Scopriamo insieme in cosa consistono gli eventi di Halloween dei giochi del momento.

Fortnite Capitolo 2

L'evento del battle royale Epic Games prende il nome di Fortnite L'Incubo e include una particolare modalità PvE, Assalto all'Orda, nella quale i giocatori possono affrontare eserciti di mostruose creature in compagnia degli amici o di giocatori casuali. Nelle modalità classiche sono inoltre stati introdotti oggetti a tempo come i dolciumi e il Lanciazucche, senza contare le numerose sfide che permettono di ottenere gratuitamente picconi, zaini e altri oggetti. Non mancano poi bundle a pagamento nel negozio, tra i quali troviamo una nuova skin di Ariana Grande e i mostri della Universal come la Mummia e la creatura di Frankenstein. A proposito dell'evento, avete già letto la guida su come completare sfide di Halloween in Fortnite per sbloccare gratis picconi e zaini?

Pokémon GO

In questo caso l'evento è stato intitolato Pokémon GO Halloween e consiste in una serie di iniziative che consentono agli allenatori di tutto il mondo di catturare nuove creature ed entrare in possesso di oggetti rari. Oltre alla possibilità di incontrare Yamask durante la scoperta straordinaria, ogni lunedì sarà possibile acquistare al prezzo di una sola Pokémoneta un biglietto raid da remoto, così da affrontare l'attività in tutta sicurezza. Oltre ai mostri dell'Ora dei Raid, fino a domenica 31 ottobre 2021 sarà possibile imbattersi nei Pokémon selvatici in costume.

Pokémon Unite

Anche nel MOBA free to play per Switch e mobile si festeggia Halloween e fino al 10 novembre lo Stadio Mare avrà un aspetto terrificante. In questo periodo i giocatori potranno utilizzare un bizzarro strumento in gioco per catturare gli avversari e rendergli la vita più difficile e il completamento di sfide e partite consente l'accumulo di una valuta da scambiare nel negozio (aperto fino al 7 novembre) nel quale sono in vendita sia elementi cosmetici esclusivi che la Licenza Unite di Greedent, l'ultimo arrivato nel roster di Pokémon Unite.

Apex Legends

Fino al 2 novembre 2021 anche il battle royale di Electronic Arts e Respawn Entertainment celebrerà Halloween con l'evento a tempo chiamato Mostri Dentro. In questo periodo verranno proposti mini-pass ricchi di ricompense gratuite, la nuova mappa Arena Bis e il ritorno della peculiare modalità Shadow Royale. Per tutta la durata dell'evento sarà inoltre possibile acquistare i pack a tema contenenti oggetti esclusivi, senza contare l'arrivo a rotazione nel negozio dei costumi di Halloween.

Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War

Nei due sparatutto targati Activision è stato dato il via a L'Infestazione, evento di Halloween che coinvolge la battle royale, il multiplayer classico e la modalità Zombies con modalità esclusive e una serie di sfide a tempo che permettono di ottenere progetti, ciondoli, emblemi e il nuovo fucile d'assalto LAPA. Nel negozio sono invece in vendita dei pacchetti esclusivi a tema Halloween, due dei quali sono ispirati alle pellicole di successo Scream e Donnie Darko.

Destiny 2 Oltre la Luce

Anche nell'Ultima Città si festeggia Halloween con la Festa delle Anime Perdute, che vede ancora una volta protagonista Eva Levante. I Guardiani potranno ancora una volta acquistare buffe maschere, esplorare i Settori Infestati ed entrare in possesso dell'esclusiva arma dell'evento, ovvero il fucile a impulsi Verde Giurassico. Nel corso del Festival delle Anime Perdute sarà anche possibile acquistare un set a tema per ciascuna classe nell'Everversum.

Overwatch

La tradizione continua anche nell'hero shooter di Blizzard grazie al ritorno di Halloween da Brividi, evento a tempo che introduce una serie di nuove skin (Bastion, Reinhardt, Brigitte, Lucio ed Echo) che si possono trovare nei Forzieri Halloween da Brividi e l'ormai immancabile modalità PvE La Vendetta di Junkenstein. Sono inoltre state introdotte delle sfide a tempo attraverso le quali si possono sbloccare le skin gratis Genji Scheletro, Zarja Einherjar e Roadhog Clown.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

A chiudere il cerchio è Doktor's Curse, l'evento grazie al quale si celebra Halloween nello sparatutto tattico in prima persona di Ubisoft. La principale novità di questo evento a tempo è la modalità 5 contro 5 che permette ai giocatori di sbizzarrirsi in una sorta di nascondino nel quale gli operatori dispongono di gadget e abilità esclusive. Ovviamente ad accompagnare la modalità troviamo tanti nuovi set per gli operatori in vendita nel negozio. Avete letto il nostro speciale su Rainbow Six Siege Doktor's Curse?