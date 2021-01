Fortnite: ecco il codice per sbloccare gratis lo spray 'Cane mangia cane'

In maniera simile a quanto accaduto ad Halloween con una copertura, ancora una volta il team di sviluppo di Fortnite Capitolo 2 ha deciso di permettere a tutti i giocatori di accaparrarsi un oggetto estetico in maniera completamente gratuita attraverso l'inserimento di uno speciale codice promozionale sul sito ufficiale del battle royale.

Solitamente, infatti, Epic Games dona questo genere di oggetti ai giocatori in maniera diretta e facendo in modo che possano riceverli semplicemente effettuando l'accesso ai server di gioco oppure completando delle semplici sfide a tempo. Il primo passo da seguire per poter riscattare con successo il codice ed ottenere l'esclusivo spray Cane mangia cane è quello di visitare il sito ufficiale del gioco ed effettuare l'accesso con il vostro account Epic Games, quello al quale avete collegato tutte le piattaforme che utilizzate solitamente per giocare a Fortnite Battaglia Reale. Una volta fatto il log in al portale, visitate la pagina del sito dedicata al riscatto dei codici, all'interno della quale è possibile vedere sulla destra l'immagine del robot protagonista di un evento speciale e sulla sinistra un campo di testo nel quale inserire il codice speciale. Cliccate sullo spazio bianco ed inserite il codice "REGALO" (senza le virgolette), poi cliccate sul tasto di colore giallo con su scritto "Riscatta". A questo punto vedrete a schermo il seguente messaggio: "Confermi di voler attivare questo codice sul tuo account?". Per completare il processo non dovete far altro che cliccare sul tasto giallo "Attiva" e l'oggetto sarà associato al vostro profilo.

Per poter utilizzare lo spray Cane mangia cane (potete trovarlo nella schermata delle emote nell'armadietto) vi basterà effettuare l'accesso al gioco da una qualsiasi piattaforma associata all'account Epic Games sul quale avete riscattato il codice: all'avvio della Battaglia Reale vi apparirà a schermo un messaggio di notifica dell'aggiunta dell'oggetto all'armadietto, così che possiate decidere se riscattarlo o equipaggiarlo immediatamente.

