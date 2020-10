Fortnite: ecco il codice per sbloccare gratis la mimetica Furia della Furia

In occasione dell'evento di Halloween 2020, Epic Games ha deciso di mettere a disposizione di tutti i propri utenti un esclusivo codice promozionale grazie al quale si può sbloccare in maniera completamente gratuita una nuova mimetica per le armi in Fortnite Capitolo 2 il cui nome è Furia della Furia.

Quest'oggetto fa parte del set Maledizione Criptica, ovvero la collezione di skin, deltaplani e strumenti da raccolta attualmente in vendita nel negozio oggetti e dei quali fa parte la mostruosa skin Furia. Per aggiungere questa copertura per armi e veicoli alla vostra collezione non occorre altro che visitare il sito ufficiale, effettuare l'accesso con le credenziali del proprio account Epic Games (è anche possibile utilizzare i dati di PlayStation Network, Xbox Live o Nintendo Network per effettuare il login) e recarsi nella pagina dedicata al riscatto dei codici. A questo punto dovete inserire nel campo di testo la seguente combinazione di numeri e lettere:

AU9NJ-BLVHV-TCLJS-54YTB

Inserito il codice, cliccate sul tasto giallo con su scritto "Riscatta" (come quello presente nell'immagine in calce alla guida) e poi confermate il riscatto del codice una seconda volta. Fatto ciò l'oggetto verrà automaticamente aggiunto al vostro account e vi basterà avviare il gioco su una qualsiasi piattaforma associata al vostro profilo Epic Games per utilizzarlo. Al prossimo avvio di Fortnite vi apparirà infatti una schermata simile a quella visibile al momento dello sblocco di un qualsiasi oggetto del Pass Battaglia, la quale vi chiederà se limitarvi ad aggiungere la mimetica alla collezione o se equipaggiarla immediatamente.

