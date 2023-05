Fortnite: al via una collaborazione con Danone e Cicciogamer89, ecco tutti i dettagli

Fortnite Capitolo 4 ha di recente accolto nella modalità Creativa un contenuto a tema Actimel, il noto marchio di Danone, per coinvolgere i videogiocatori più giovani.

All'interno della mappa creativa intitolata Zombie Hunter, gli utenti potranno trovare la Immunity Station, ovvero un dispositivo la cui forma imita quella delle popolari bottigliette del prodotto Danone che nel gioco distribuisce consumabili che ripristinano lo scudo.

Ecco di seguito il commento di Jordi Guitart, Direttore Marketing di Danone Italia e Grecia:

"Siamo davvero entusiasti di essere entrati nel mondo di Fortnite con questa iniziativa. Abbiamo voluto sperimentare una nuova modalità di coinvolgimento, per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente la nostra bottiglietta Actimel è da sempre sinonimo di protezione, difesa e forza, tutte caratteristiche che gli utenti di Fortnite hanno apprezzato una volta entrati nella Immunity Station. A sostegno di questo progetto e in parallelo con altri Paesi europei, abbiamo dato il via in Italia a una campagna di comunicazione rivolta al mondo social."

A prendere parte all'iniziativa è stato anche Mirko Alessandrini, il content creator conosciuto ai più come Cicciogamer89, che in una delle sue dirette streaming ha giocato la mappa in questione. Nel caso in cui vogliate fare lo stesso, sappiate che la Immunity Station resterà nella modalità creativa del battle royale gratis fino al prossimo 15 maggio 2023.

