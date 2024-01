Fortnite: la collaborazione con Doctor Who potrebbe riguardare la Stagione 14

È ormai da un bel po' di tempo che vi sono leak e voci di corridoio in merito ad una possibile collaborazione tra Fortnite e Doctor Who. A tal proposito, nuovi dettagli sono emersi qualche giorno fa grazie ad un insider che si occupa della popolare serie TV.

A differenza di quanto accade solitamente, infatti, questa volta le informazioni non arrivano dai soliti dataminer o insider del free to play. La fonte di questi nuovi dettagli è l'account X/Twitter chiamato Doctor Who Leaks, il quale sostiene che l'evento crossover è ancora previsto, ma che i lavori siano ancora in fase embrionale. Secondo questo profilo social, Disney vorrebbe ricoprire il ruolo di supervisore per fare in modo che questo evento possa pubblicizzare nel miglior modo possibile la Stagione 14 di Doctor Who.

Possiamo quindi ipotizzare che tutti gli elementi cosmetici in arrivo nel gioco siano legati alla prossima stagione della serie. Non possiamo inoltre escludere che la collaborazione non riguardi solo una manciata di skin e qualche sfida, poiché il coinvolgimento di Disney potrebbe portare a qualcosa di più grosso. Se così fosse, le ipotesi più probabili sarebbero due: potremmo assistere all'arrivo di un'intera stagione a tema o, come visto qualche mese fa con Star Wars, potrebbe arrivare un mini Pass Battaglia dedicato esclusivamente a Doctor Who.

In attesa di scoprire maggiori dettagli, vi ricordiamo che ora è previsto il ban per chi usa Cronus Max e altri dispositivi simili in Fortnite.