Fortnite, quali collaborazioni ci saranno? Epic spera in una partnership con Nintendo

All'indomani della collaborazione messa a segno da Epic Games che ha generato grandi numeri su Fortnite con l'arrivo dei LEGO che hanno messo a segno un record da 6 milioni di giocatori online, si inizia già a parlare del futuro. Quali altre partnership vi saranno con il Battle Royale intramontabile? Nintendo potrebbe essere nel mirino di Epic.

In una recente intervista, il dirigente di Epic Games Saxs Persson ha dichiarato di voler portare i personaggi del mondo Nintendo in quel di Fortnite. Si tratterebbe di un colpaccio per l'azienda che ha dato i natali ad un progetto videoludico così lungimirante. L'idea di poter portare sul campo di battaglia personaggi iconici come Link, Peach, Zelda, Super Mario e chi più ne ha più ne metta, alletta senza alcun dubbio la dirigenza di Epic Games, tanto da spingere la stessa azienda a puntare molto verso tale direzione.

Ma quindi, vedremo mai Fortnite x Nintendo? Al momento, la trattativa per questo progetto sarebbe tutt'altro che vicina alla sua conclusione: "Nintendo ha la sua strategia e noi abbiamo la nostra, e speriamo che a un certo punto si possano usare i loro personaggi. I nostri giocatori lo adorerebbero". Le intenzioni dell'azienda non sarebbero le medesime della casa di Kyoto, ma il futuro di Fortnite è ancora roseo e non è detta l'ultima. Intanto, però, soltanto pochi giorni fa, il gioco si è arricchito con tanti nuovi contenuti. A tal proposito, vi invitiamo a recuperare la nostra guida in cui vi spieghiamo cinque trucchi per vincere tutte le partite su Fortnite Rocket Racing e ottenere la skin gratis.