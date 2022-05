Fortnite: Collisione in arrivo! L'evento finale della Stagione 2 ha una data

Dalle pagine del sito ufficiale di Fortnite, i ragazzi di Epic Games annunciano ufficialmente Collisione, l'evento finale della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3: ecco la data e tutti i dettagli per parteciparvi.

Il colosso videoludico americano descrive Collisione come un evento che segnerà il destino del Punto Zero: per questo, tutti gli appassionati del battle royale sono invitati a presenziare a questo importante evento per consentire ai difensori dell'isola di "schierare tutte le forze a disposizione: raduna un gruppo di quattro persone e preparati alla partenza! La Playlist Collisione sarà disponibile in Fortnite 30 minuti prima dell'ora di inizio per consentire ai giocatori di prepararsi all'evento".

Fortnite Collisione avrà ufficialmente inizio alle ore 22:00 italiane di sabato 4 giugno: si tratterà perciò di un evento unico che non verrà ripetuto. In vista di questo grande spettacolo ingame, dalle ore 14:00 del 4 giugno tutti coloro che effettueranno l'accesso a Fortnite riceveranno una schermata di caricamento speciale e un brano per lobby esclusivo. Nei giorni che precedono la Collisione, il Negozio di Fortnite offrirà anche dei costumi in prova per Squadra Armi Mecha, oltre a delle anticipazioni per i bonus previsti a giugno per gli iscritti a Fortnite Crew e delle sorprese legate alla Stagione 3 di Fortnite.