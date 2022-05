Fortnite Collisione: come seguire l'evento finale della Stagione 2

La Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3 sta per volgere al termine e, a differenza di quanto accaduto con lo scorso aggiornamento, questa volta potremo assistere ad un epico evento finale che prenderà il nome di Collisione. Scopriamo insieme tutti i dettagli sull'evento e su come partecipare per ottenere le ricompense gratis.

Come partecipare all'evento Collisione

L'evento Collisione di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 si terrà il prossimo 4 giugno 2022 alle ore 22:00 del fuso orario italiano. Ovviamente vi sconsigliamo altamente di accedere al battle royale con puntualità, poiché sarà molto probabile che i server collasseranno a causa del flusso di utenti. Per essere certi di osservare l'evento, è preferibile collegarsi con almeno 30 minuti d'anticipo (anche di più, se volete evitare qualsivoglia problema). A partire dalle ore 21:30, infatti, la playlist Collisione verrà aggiunta alle modalità disponibili nella lobby e i giocatori potranno avviare una partita, così da attendere direttamente in gioco l'inizio dell'evento.

Nel caso in cui non fosse per voi possibile accedere al gioco da PC o console, potete sempre approfittare della possibilità di giocare a Fortnite con Xbox Cloud Gaming o Nvidia GeForce Now, entrambi servizi validi sui dispositivi Apple come iPad e iPhone.

In cosa consiste l'evento?

Al momento non conosciamo nel dettaglio cosa accadrà nel corso dell'evento, ma abbiamo avuto da parte di Epic Games la conferma della natura PvE di Collisione: in poche parole, si tratterà di una missione in cui i giocatori dovranno affrontare esclusivamente l'intelligenza artificiale. A tal proposito, potrete decidere se affrontare questa attività da soli o in compagnia di altri tre amici, dal momento che la lobby avrà una dimensione massima di quattro utenti. Una volta avviata la missione, scopriremo come finirà la lotta tra i Sette e l'Ordine Immaginario che coinvolgerà anche l'utilizzo dell'enorme mech che strizza l'occhio al MegaZord dei Power Rangers.

Va precisato che l'evento Collisione non si potrà rigiocare in un secondo momento e non sarà possibile rivederlo nella sezione Replay: questo significa che l'unico modo per registrarlo sarà quello di usare le funzionalità di PlayStation, Xbox, PC e dispositivi mobile per la cattura di video.

Ricompense gratis di Collisione

Tutti coloro che effettueranno l'accesso il 4 giugno 2022 nella finestra di tempo compresa tra le ore 14:00 del fuso orario italiano e il termine dell'evento Collisione potranno ricevere due diversi oggetti esclusivi che non saranno disponibili nel negozio e non potranno essere ottenuti in nessun altro modo: una schermata di caricamento e un brano per lobby.

Chi ha qualche V-Buck da spendere, invece, nei giorni che precedono Collisione potrà acquistare il bundle Squadra armi Mecha che avrà come protagonisti i soldati visti nell'immagine promozionale dell'evento e potrà seguire l'evento con le skin dei piloti dell'enorme robot. Il protagonista del mese di giugno 2022 di Fortnite Crew sarà invece un personaggio legato all'evento. A proposito del prossimo pacchetto per gli abbonati al servizio, questo indizio diffuso da Epic Game sul portale ufficiale potrebbe aver confermato l'immagine leak che anticipa l'arrivo di Darth Vader e Indiana Jones nella Stagione 3 di Fortnite.