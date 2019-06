Fortnite: il colore viola invade il nuovo aggiornamento del negozio

Se il viola è il vostro colore preferito e non siete superstiziosi tanto da credere che indossarlo porti sfiga, l'aggiornamento del negozio di Fortnite offre oggi per voi diverse possibilità interessanti, da skin a coperture, passando per glider, tutti colorati di viola, per l'appunto.

Le skin in questione sono la epica Synapse, da 1500 V-Bucks e la rara Dark Bomber, da 1200 V-Bucks. Ma come dicevamo, il colore viola è protagonista anche del nuovo piccone Thunder Crash, del glider Dark Glyph, e delle due coperture Slurp e Hex Wave.

A completare il quadro ci sono poi le Daily Sales, che oggi offrono la skin epica Deep Sea Dominator, e la non comune Crimson Scout. Da segnalare anche il piccone Party Animal, il glider tutto rosso Gum Drop, e le emote Gun Show e Old School.

Anche oggi l'aggiornamento sarà effettivo in Italia dalle 13, e come sempre vi ricordiamo che gli oggetti acquistati hanno solo funzioni estetiche per il vostro personaggio, e dunque non forniscono alcun vantaggio competitivo.

Nel frattempo in Fortnite è stato distrutto un edificio a Parco Pacifico, mentre per gli amanti della celebre serie TV, sta per arrivare un interessante crossover nell'evento Fortnite x Stranger Things.

Tante novità insomma all'orizzonte per il celebre Battle Royale di Epic Games.