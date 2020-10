Fortnite: colpisci un nemico dopo averlo atterrato con l'Onda Cinetica di Black Panther

Grazie all'arrivo delle sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 è possibile ora completare una particolare missione dedicata all'abilità dell'agile Black Panther, chiamata Onda Cinetica.

L'obiettivo è in questo caso quello di infliggere danno ad un avversario dopo averlo atterrato con l'onda cinetica di Black Panther. Per portare a termine la sfida occorre accumulare 1.000 punti danno, ma trattandosi di una sfida di gruppo è possibile farsi aiutare dai propri alleati nelle modalità a squadre. Il modo più rapido per completare la sfida è quello di partecipare alle esclusive modalità a tempo limitato Marvel, ovvero Stallo Marvel e Knock-Out Marvel, nelle quali è molto facile entrare in possesso dell'abilità, con la quale dovete colpire un nemico per poi infliggergli danno: l'abilità consiste infatti nella creazione di un'onda d'urto che scaglia in aria il nemico, il quale può così essere colpito con armi o altre abilità.

