Fortnite: ecco i comandi di Ninja e Tfue per vincere le partite

E' stata diffusa la mappatura dei tasti di alcuni pro player di Fortnite come Cloakzy, Tfue e Ninja, in questo modo è possibile dare una occhiata ravvicinata alla configurazione utilizzata su PC dai migliori e più famosi streamer e giocatori professionisti.

Le configurazioni indicate sono valide impostando i controlli via tastiera su PC, provate a prendere spunto da queste mappature per creare un vostro layout personalizzato che possa consentirvi di giocare nel migliore dei modi.

Fortnite: mappa controlli di Cloakzy

Primo Slot arma: 2

Secondo Slot arma: 3

Terzo Slot arma: 4

Quarto Slot arma: X

Quinto Slot arma: Z

Strumento di raccolta: 1

Muri: quarto tasto del mouse

Costruire scale: quinto tasto del mouse

Tetto: V

Edit: tasto G o rotella del mouse verso alto

Usa: tasto E

Pavimento: tasto F

Fortnite comandi di Ninja

Strumento raccolta: 1

Muri: Tasto mouse 4

Pavimento: tasto Q

Scale: quinto tasto del mouse

Tetti: pulsante Shift sinistro

Edit: tasto F

Usa: tasto E

Arma 1: 2

Arma 2: 3

Arma 3: 4

Arma 4: tasto Z

Arma 5: tasto X

Fortnite controlli Tfue

Strumento di raccolta: 1

Arma 1: 2

Arma 2: 3

Arma 3: 4

Arma 4: 5

Arma 5: 6

Muro: tasto R

Pavimenti: tasto E

Scale: tasto Q

Tetti: pulsante del mouse 5

Modifica: quarto tasto del mouse, pulsante V o scroll mouse in alto

Usa: rotella mouse in basso

