Fortnite: come abbattere strutture avversarie con l'X-4 Stormwing

Epic Games ha pubblicato anche oggi una nuova sfida dell'evento a tema natalizio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, ovvero Operazione coi Fiocchi. Proprio come ieri, anche la nuova missione coinvolge gli X-4 Stormwing ma questa volta non basterà volare per ottenere le ricompense gratuite.

L'obiettivo della missione è infatti quello di distruggere con un aeroplano dieci diverse strutture posizionate dai nemici e, per farlo, è possibile utilizzare la mitragliatrice montata su ogni velivolo oppure sfondare le strutture con il corpo del mezzo volante.

Ecco di seguito l'elenco dei controlli quando si sale a bordo di un aeroplano:

Avvia motore: X su PlayStation 4/PlayStation 5 (A su Xbox One/Xbox Series X)

X su PlayStation 4/PlayStation 5 (A su Xbox One/Xbox Series X) Aerofreno/Retromarcia: L2 su PlayStation 4/PlayStation 5 (LT su Xbox One/Xbox Series X)

L2 su PlayStation 4/PlayStation 5 (LT su Xbox One/Xbox Series X) Fuoco: R2 su PlayStation 4/PlayStation 5 (RT su Xbox One/Xbox Series X)

R2 su PlayStation 4/PlayStation 5 (RT su Xbox One/Xbox Series X) Accelerazione: Cerchio su PlayStation 4/PlayStation 5 (B su Xbox One/Xbox Series X)

Cerchio su PlayStation 4/PlayStation 5 (B su Xbox One/Xbox Series X) Ruota a destra: R1 su PlayStation 4/PlayStation 5 (RB su Xbox One/Xbox Series X)

R1 su PlayStation 4/PlayStation 5 (RB su Xbox One/Xbox Series X) Ruota a sinistra: L1 su PlayStation 4/PlayStation 5 (LB su Xbox One/Xbox Series X)

L1 su PlayStation 4/PlayStation 5 (LB su Xbox One/Xbox Series X) Cambia posto: R3 su PlayStation 4/PlayStation 5 (RS su Xbox One/Xbox Series X)

R3 su PlayStation 4/PlayStation 5 (RS su Xbox One/Xbox Series X) Esci: tieni premuto Quadrato su PlayStation 4/PlayStation 5 (X su Xbox One/Xbox Series X)

Per chi non lo sapesse, gli X-4 Stormwing possono essere trovati presso ogni singolo Avamposto del Commando di Neve, i quali sono attivi anche nella modalità Rissa a Squadre. Vi suggeriamo quindi di completare la sfida in questa modalità a tempo, così che possiate recuperare un aeroplano senza particolari problemi (badate al carburante presente nel serbatoio e, se necessario, fate rifornimento presso una stazione di servizio o utilizzando una tanica di carburante) e partite verso il centro della Tempesta, dove numerosi giocatori avranno già costruito numerose strutture mentre si stanno dando battaglia. Sappiate inoltre che questa è una sfida di gruppo e quindi verranno registrati anche i progressi fatti dai giocatori presenti nella vostra squadra, a prescindere dalla loro presenza o meno nella vostra lista amici.

