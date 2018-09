Fortnite: come abilitare il cross-play tra PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS e Android

Dopo le incessanti richieste da parte dell'intera comunità videoludica, Sony ha finalmente deciso di abilitare il cross-play esteso su PlayStation 4 e permettere ai suoi utenti di giocare assieme a quelli in possesso di altre console. Il primo titolo a beneficiarne è stato il fenomeno indiscusso del momento, Fortnite!

In questa guida vi spieghiamo come abilitarlo su tutte le piattaforme. Precisiamo fin da subito una cosa: per usufruire del cross-play, è necessario possedere anche un account Epic Games, poiché è attraverso di esso che avviene il riconoscimento dei giocatori tra le differenti piattaforme. Se giocate su PC e mobile ce l'avete sicuramente, in caso contrario probabilmente no. Crearne uno è un gioco da ragazzi: basta dirigersi a questo indirizzo e cliccare su Accedi in alto a destra. Vi verrà chiesto se giocate già su un'altra piattaforma. Se ad esempio lo fate su PS4, vi basterà cliccare sul simbolo della console e inserire i dati del vostro account PlayStation Network. Non vi preoccupate, la procedura è sicura. Dopodiché dovrete completare la registrazione e la creazione dell'account Epic Games. Scegliete con cura il vostro nickname, poiché dovrete tenerlo a mente. Al termine della procedura di registrazione, i due account saranno collegati.

Se invece già possedete un account Epic Games e volete collegare una piattaforma di gioco, vi basterà entrare nella pagina della Gestione dell'Account, cliccare su Account Collegati e aggiungere il profilo della console sulla quale volete abilitare il cross-play. Una volta che avrete creato l'account Epic e lo avrete collegato a quello della vostra piattaforma di gioco, il cross-play risulterà finalmente abilitato. Fate tuttavia attenzione a quest'altro passaggio: se volete giocare con un vostro amico in possesso di un'altra console o dispositivo dovrete farlo aggiungendo il suo account Epic Games. Questa operazione potete farla:

1) da Fortnite su mobile

2) dal launcher per PC e Mac

3) dal menu di gioco delle versioni console cliccando su Amici di Epic (vedi immagine in basso)

Tenetelo bene a mente: è l'account Epic che unisce i giocatori attraverso le piattaforme, per cui tutti devono collegarlo al profilo della propria console. Una volta fatto, l'account Epic del vostro amico va aggiunto attraverso uno dei tre modi che abbiamo indicato poc'anzi.