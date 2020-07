Fortnite: come accendere i fuochi d'artificio in onore di Captain America

Una nuova sfida si è aggiunta all'elenco delle Sfide della Settimana 3 di Fortnite, come parte per i festeggiamenti del 4 luglio, Giorno dell'Indipendenza Americana. Di cosa si tratta esattamente e cosa bisogna fare per risolverla?

Per risolvere la Sfida dei Fuochi d'Artificio di Captain America vi basterà andare a Lago Languido e circumnavigarlo fino a trovare i singoli fuochi d'artificio, accendeteli singolarmente per completare la challenge e una volta accesi tutti noterete una esplosione in cielo che forma il disegno del celebre scudo del supereroe Marvel. Purtroppo non sono previste ricompense e il costume di Captain America in Fortnite dovrà comunque essere acquistato regolarmente e non verrà regalato a colori che completeranno la sfida.

Lo sapevate? Nella giornata di ieri il livello dell'acqua della mappa di Fortnite si è abbassato portando ad un cambiamento profondo nell'isola, la quale ha assunto un nuovo aspetto pur senza nuove zone da visitare. Nelle prossime settimane il livello dovrebbe abbassarsi ulteriormente fino a scomparire del tutto, rivelando così una nuova zona della mappa da esplorare.

Cosa ne pensate dell'arrivo di Captain America in Fortnite? Epic continua la sua collaborazione con Marvel pur avendo accolto Aquaman (personaggio DC Comics) con l'arrivo della Stagione 3.