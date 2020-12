Fortnite come Among Us: guida alle sfide dell'evento Spie Come Noi

Se avete apprezzato Among Us, sappiate che Epic Games ha appena introdotto nel suo Fortnite Battaglia Reale una particolare isola Creativa con una modalità a tempo chiamata Spie Come Noi, le cui meccaniche sono incredibilmente simili al gioco InnerSloth. Scopriamo insieme come completare le sfide dell'evento ed ottenere gratis tutte le ricompense.

Gioca partite Spie Come Noi nella modalità Creativa (0/5) - Ricompensa: copertura per armi e veicoli natalizia

Questa è forse la sfida più semplice tra quelle proposte nel corso dell'evento, dal momento che per completarla dovete aprire il menu di selezione della modalità di gioco e selezionare nella parte bassa dello schermo Spy Within: Gold Mansion per avviare il matchmaking e partecipare ad una partita con altri giocatori. Non importa quale sia l'esito delle partite, l'importante è che partecipiate a cinque diverse partite e restiate nel match fino alla fine.

Elimina giocatori in partite Spie Come Noi, nella modalità Creativa (0/3) - Ricompensa: musica per il menu principale natalizia

Per completare questa missione occorre che il gioco vi assegni il ruolo di Spia (Spy). In queste occasioni non dovete far altro che sgattaiolare alle spalle di un altro giocatore e premere il tasto che utilizzate solitamente per sparare con le armi o colpire con un piccone per eliminarlo. Ripetete questa procedura tre volte per ottenere la ricompensa.

Completa compiti in partite Spie Come Noi, nella modalità Creativa (0/25) - Ricompensa: deltaplano natalizio

Si tratta in questo caso di un altro compito piuttosto semplice, ma che potrebbe richiedervi un po' di tempo. Nel ruolo di un Agente dovrete andare in giro per la mappa a completare gli incarichi, contrassegnati da un punto luccicante e da un ologramma con il quale interagire. Avvicinatevi a questi punti, premete il tasto dedicato all'interazione e aspettate che il cerchio si chiuda per completare l'incarico: ripetete questo procedimento altre 24 volte per portare a termine la sfida.

Completa tutti gli incarichi Spie Come Noi (0/3) - Ricompensa: Dorso Decorativo dell'evento

Per il completamento di questa missione non dovete far altro che portare a compimento tutte le sfide precedenti, che non richiedono grande fatica ma solo un po' di dedizione.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una guida su come funziona la modalità Spie Come Noi in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.