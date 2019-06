Fortnite: come annullare un acquisto nel negozio e ottenere il rimborso

Il recente aggiornamento 9.20 di Fortnite ha introdotto la possibilità di annullare gli acquisti effettuati nel negozio in-game del gioco, ottenendo un rimborso. In questa mini-guida vi spieghiamo come funziona.

Di seguito vi spieghiamo come annullare un acquisto dal negozio di Fortnite, indicandovi le tipologie di oggetti che possono essere rimborsati.

Come annullare un acquisto effettuato dal negozio di Fortnite

Subito dopo aver effettuato un nuovo acquisto, avrete (per un tempo limitato) la possibilità di annullarlo, purché rimaniate sulla schermata di acquisto. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, infatti, dopo aver acquistato un oggetto potrete selezionare l'opzione "rimborso" tramite la pressione del relativo pulsante (X su PS4).

Dopo aver annullato un acquisto, non potrai annullare quello stesso acquisto per un certo periodo. Potrete però annullare senza problemi altri nuovi acquisti effettuati in un secondo momento.

Se scegliete di annullare un acquisto, la proprietà di quell'oggetto verrà revocata e vi verranno restituiti i relativi V-buck che avete speso per comprare l'articolo.

Con cosa è possibile usare la funzione Annulla acquisto?

La funzione Annulla acquisto è disponibile per tutti gli oggetti che possono essere comprati con i V-buck nel negozio di Fortnite, vale a dire:

Emote

Deltaplani

Strumenti di raccolta

Dorsi decorativi

Costumi

Coperture

Musica

Con cosa non è possibile usare la funzione Annulla?

Non è possibile, invece, annullare l'acquisto e richiedere il rimborso per i seguenti articoli:

Offerte a tempo limitato nel negozio come il pacchetto Leggende Lava, il pacchetto Leggende congelate e il pacchetto Laguna

V-buck

Regali

Pass battaglia

Livelli Pass battaglia

Pacchetto Fondatore

Aggiornamenti al pacchetto Fondatore

Lama pignatta (Salva il mondo)

Oggetti settimanali e degli eventi (Salva il mondo)

Seguendo le istruzioni riportate in questa mini-guida, dunque, sarete in grado di annullare gli acquisti effettuati nel negozio di Fortnite, ottenendo il rimborso della spesa. Parlando invece delle nuove sfide introdotte con la Stagione 9 di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornata che vi spiega dove trovare tutti i Fortbyte attualmente noti.