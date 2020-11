Fortnite come apparire offline e impostare lo stato assente non disponibile

A volte vorremmo evitare di ricevere continui inviti da parte degli amici per giocare una partita di Fortnite, oppure siamo semplicemente lontani dal PC o dalla console. In questa breve guida vi spieghiamo come cambiare lo stato online dal menu social di Fortnite.

Purtroppo non esiste un modo per giocare a Fortnite in modalità offline o invisibile, cosa di cui molti giocatori si lamentano da diverso tempo. Infatti, a differenza di Steam, Epic Games non ha un'opzione dedicata a cambiare lo stato di visibilità agli amici; si può impostare soltanto la condizione "Assente". La stessa cosa vale per chi gioca da PlayStation o Xbox: per avviare Fortnite è necessario essere online e connessi ai servizi PS Network o Xbox Live dal momento che il famoso Battle Royale non ha una modalità offline.

All'interno del gioco, tuttavia, è possibile comunicare a tutta la lista amici che si è assenti e quindi non disponibile a ricevere inviti. Vi basta accedere al menu di opzioni in alto a destra (quello indicato dalle tre barre orizzontali) e cliccare sull'icona dell'ingranaggio che vedete in alto a sinistra, accanto all'immagine del vostro avatar (o premere Triangolo/Y se giocate da console). A questo punto si aprirà un menu a tendina con 3 impostazioni, a voi interessa la prima, "Stato online": cliccando sulla freccia in giù vedrete due possibilità, Online e Assente. Selezionate Assente e il gioco è fatto.

Lo stato Assente passerà automaticamente a Online se entrerete in una partita, quindi avrà effetto soltanto quando sarete nel menu principale del gioco. Tenete presente che questo non impedirà ai vostri amici di mandarvi inviti o messaggi, si tratta soltanto di una comunicazione del vostro stato temporaneo.



