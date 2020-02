Fortnite: dove e come aprire le Casse bloccate dalla Scansione ID

Dopo avervi spiegato come nascondervi nei Passaggi Segreti, in questa mini-guida alle sfide Briefing di Brutus della Settimana 2 di Fortnite vi mostriamo dove e come aprire le casse bloccate dalla scansione ID, segnalandovi le loro posizioni all'interno della mappa.

Le casse bloccate dalla scansione ID sono una delle novità introdotte nella mappa di Fortnite Stagione 2. Vediamo dove trovarle e come aprirle.

Dove trovare le Casse bloccate dalla Scansione ID

Le casse bloccate dalla Scansione ID sono sparse in tutta l'isola di Fortnite Stagione 2, come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina. La sfida richiede di aprire in tutto tre casse, obiettivo che potrete accumulare anche nell'arco di più partite. Di seguito vi spieghiamo come aprirle.

Come aprire le Casse bloccate dalla Scansione ID

Le classe bloccate dalla Scansione ID si trovano nelle zone pattugliate dagli scagnozzi. Cosa bisogna fare per aprirle? Ci sono due modi per farlo: travestirvi da scagnozzi all'interno di una cabina del telefono, oppure tramortendo uno scagnozzo e portandolo di fronte alla cassa per farlo scansionare, come potete vedere nel filmato proposto in cima.

Parlando invece delle altre sfide Briefing di Brutus della Settimana 2 di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come completare la missione che richiede di trovare i Rifugi delle Ombre.