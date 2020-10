Fortnite: come atterrare a Conchiglia Squalosa e finire fra i migliori 25

Una delle sfide più semplici della Settimana 9 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 è quella che ha come obiettivo quello di atterrare nel punto d'interesse chiamato Conchiglia Squalosa e arrivare tra i primi venticinque giocatori.

Per chi non lo sapesse, Conchiglia Squalosa non è altro che quella piccola isola a nord di Castello Corallo che presenta nella parte est una grossa roccia la cui forma ricorda quella di uno squalo. Chi ha giocato le passate stagioni ricorderà sicuramente di questo luogo, che ha fatto da base ad uno dei vecchi boss della primissima stagione del Capitolo 2, ovvero la buffa Skye. Per completare la sfida dovete atterrare in questo luogo all'inizio della partita in qualsiasi modalità e arrivare tra i primi venticinque. Non lasciatevi spaventare dall'obiettivo della sfida, poiché esiste un modo davvero prativo e veloce per avere la certezza matematica di portare a compimento la missione: Rissa a Squadre. La sempre utilissima modalità con respawn e possibilità di rischierare il deltaplano permette infatti di classificarsi sempre primi o secondi e non basta quindi far altro che completare due match in Rissa a Squadre atterrando a Conchiglia Squalosa per completare la missione e ricevere i 25.000 Punti Esperienza che dà come ricompensa.

Nel caso in cui non sapeste come trovare Conchiglia Squalosa sulla mappa, in calce alla guida potete reperire un'immagine con sopra indicata la posizione esatta del luogo da raggiungere in fase d'atterraggio ed evitare così errori di qualsiasi tipo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida su come danzare nel punto più alto e più basso della mappa e su come raccogliere gli Anelli Fluttuanti a Foschi Fumaioli, ovvero altre due sfide della Settimana 9 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4.