Fortnite: come attivare una fenditura acquistandola da un personaggio

Da oggi sono disponibili le nuove sfide della Settimana 9 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6, le quali propongono diversi compiti legati alla Tempesta e alle Fenditure. Una delle missioni settimanali chiede infatti ai giocatori di "attivare una fenditura acquistandola da un personaggio", scopriamo insieme come portarla a termine.

A differenza delle scorse stagioni del titolo Epic Games, nel corso della Stagione 6 del Capitolo 2 non esiste alcun tipo di consumabile (a parte un raro pesce) che permette di attivare una Fenditura, ovvero uno dei portali attraverso i quali i giocatori possono teletrasportarsi in aria per spostarsi agilmente tra i vari punti d'interesse della mappa. Nel corso dell'attuale stagione è possibile eseguire questa particolare azione solo parlando con alcuni personaggi.

Ecco di seguito l'elenco completo dei personaggi presenti al momento sull'isola del battle royale che permettono di attivare una fenditura in cambio di Lingotti d'Oro:

Sull'isola a nord-est di Foschi Fumaioli

A nord-ovest di Foschi Fumaioli

A Cascina Colossale

A Lago Languido

A sud di Foresta Frignante

Ad est di Brughiere Brumose

A sud-est di Gattogrill

A nord-ovest di Sabbie Sudate

A nord-ovest di Fortezza Furtiva

Per poter utilizzare il portale dovete avvicinarvi ad uno di questi personaggi per interagirci e selezionare l'apposita opzione di dialogo, la quale vi costerà solo 245 Lingotti d'Oro. Al momento dell'attivazione della fenditura vi ritroverete in aria e potrete decidere se proseguire in caduta libera o se attivare il deltaplano. Se non avete l'oro sufficiente ad acquistare una fenditura potete sempre accumularne un po' aprendo casseforti, eliminando nemici o completando incarichi presso altri personaggi, dal momento che alcuni di questi propongono missioni semplici da completare e con discrete ricompense.

Prima di lasciarvi alla mappa con sopra indicata la posizione dei personaggi che permettono l'acquisto di una fenditura, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida all'evento Festival delle lanterne di Fortnite, il quale mette a disposizione dei giocatori una serie di ricompense gratuite.