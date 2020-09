Fortnite: come ballare davanti a diverse torte di compleanno

Sono tornate le sfide di compleanno di Fortnite Battaglia Reale in occasione del terzo anniversario del popolare titolo Epic Games e anche questa volta occorre andare alla ricerca delle grosse torte per ballarci davanti.

Esattamente come la sfida proposta nel corso dei precedenti eventi di questo tipo, non bisogna far altro che recarsi presso dieci diverse torte di compleanno ed attivare una qualsiasi emote. Al solito la missione può essere completata anche in più match e per procedere con calma si può effettuare il tutto in un match di Rissa a Squadre, così da potersi spostare più agilmente da una torta all'altra senza che gli avversari possano metterci i bastoni tra le ruote. In ogni caso non dovrete faticare particolarmente per raggiungere le dieci torte, dal momento che sono tutte posizionate nel bel mezzo di punti d'interesse.

In calce alla guida trovate un'immagine della mappa con sopra indicata la posizione esatta di tutte le dieci torte di compleanno di Fortnite Capitolo 2, così che possiate raggiungerle tutte in una manciata di secondi e completare la sfida a tempo del terzo anniversario.

