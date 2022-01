Fortnite come Battlefield 2042: arrivano tornado e fulmini!

La distruzione provocata dai cataclismi meteorologici di Battlefield 2042 ha evidentemente colpito anche i ragazzi di Epic Games, i quali hanno deciso di replicarli sull'isola della Battaglia Reale di Fortnite.

Con l'Hotfix di oggi 11 gennaio, gli sviluppatori di Epic hanno aggiunto i tornado e i fulmini agli elementi dell'isola di Fortnite. Non solo distruzione, questi nuovi fenomeni atmosferici offrono anche tante nuove opportunità di gameplay. I tornado, ad esempio, possono essere sfruttati per innescare una turbinosa strategia di fuga. Una volta travolti da uno di essi, girerete vorticosamente finché non deciderete di planare verso la salvezza, senza neppure dovervi preoccupare dei danni da caduta. Per celebrare l'introduzione dei tornado, oggi prende ufficialmente il via la Settimana Vorticante, che proseguirà fino alle 15:00 di martedì 17 gennaio: durante i giorni programmati, le probabilità di incontrare tornado nell'isola saranno particolarmente elevate.

I fulmini, dal canto loro, anche se infliggono lievi danni e incendiano l'area circostante, forniscono sufficiente energia per potenziare temporaneamente la velocità del personaggio. In acqua, inoltre, la probabilità di essere colpiti da un fulmine aumenta. Tenete tuttavia presente che un fulmine non colpisce mai due volte consecutive, quindi non potrete attrarne un altro subito dopo aver ricevuto una scarica.

Il nuovo Hotfix di Fortnite porta con sé anche la Pistola a Razzi, che torna nei forzieri, a terra e nelle consegne di rifornimenti dopo un periodo d'assenza. Può essere utilizzata assieme ai Vasetti di lucciole per alimentare le fiamme. Tenete ben presente che i tornado, i fulmini e la Pistola a razzi non sono presenti nella playlist competitiva.

Lo sapete che secondo un recente rumor, le Tartarughe Ninja potrebbero presto arrivare in Fortnite?