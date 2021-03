Fortnite: come cacciare animali selvatici e creare un Mantello da Cacciatore

Tra le varie sfide disponibili da oggi in Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 ne troviamo anche un paio apparentemente molto complesse e che, a conti fatti, possono essere portate a termine in una manciata di secondi se si conoscono i luoghi in cui trovare alcuni oggetti.

Ci riferiamo nello specifico alle sfide che chiedono al giocatore di cacciare animali selvatici e di creare un Mantello da Cacciatore, entrambe completabili contemporaneamente. Per poter creare un Mantello da Cacciatore, infatti, occorre eliminare un paio di animali selvatici in giro per la mappa ed è preferibile quindi approfittarne per cogliere "due polli con una pistola". In giro per la mappa è ora possibile trovare in giro quattro diverse specie di animali: lupi, cinghiali, polli e rospi. Il modo più semplice per completare le sfide di cui vi abbiamo parlato sopra è atterrare alla Fattoria d'Acciaio, ovvero il punto d'interesse non contrassegnato sulla mappa e situato ad est rispetto a Cascina Colossale (luogo introdotto con la Stagione 6). A Fattoria d'Acciaio si trovano sempre almeno un paio di polli: eliminateli con un'arma o utilizzando il piccone e raccoglietene i resti, ovvero la Carne e le Ossa di Animali. A questo punto aprite l'inventario e posizionate il cursore sulla carne per visualizzare il menu del crafting relativo a quest'oggetto, così da poter costruire al volo un Mantello da Cacciatore utilizzando un pezzo di Carne e due Ossa di Animali.

Dal momento che per completare la sfida occorre eliminare cinque animali, potete decidere se andare alla ricerca di altri bersagli nei paraggi o avviare una nuova partita ed eliminare altri polli per accaparrarvi qualche Punto Esperienza extra e scalare un paio di livelli del Pass Battaglia.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida su come trovare manufatti d'oro vicino alla Guglia in Fortnite Stagione 6.