Fortnite: come cercare un muro coperto di graffiti a Idro 16 o vicino a Gattogrill

Se avete già seguito i nostri consigli su come raccogliere bombolette spray nei depositi di Moli Molesti o nei garage di Parco Pacifico in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7, vi proponiamo la guida su come completare un altro degli incarichi epici della Settimana 2.

L'obiettivo della sfida in questione chiede ai giocatori del battle royale targato Epic Games di "cercare un muro coperto di graffiti a Idro 16 o vicino a Gattogrill". Come si può intuire leggendo la descrizione di questo incarico epico, non si tratta di un compito particolarmente difficile e per portarlo a termine non occorre fare altro che raggiungere uno dei due luoghi indicati. Il primo, Idro 16, non è segnato sulla mappa e può essere trovato a metà strada tra Brughiere Brumose e Pantano Palpitante: i graffiti si trovano alla base della diga (verso ovest) e sulla parete dell'edificio di questo punto d'interesse che affaccia sullo specchio d'acqua. Per quello che riguarda invece i graffiti che si possono trovare a Gattrogrill, occorre seguire la strada verso est che porta verso la base abbandonata degli Spettri: i due graffiti si trovano proprio nell'area davanti all'entrata della struttura nella quale non è possibile entrare in alcun modo.

Per completare la sfida non bisogna interagire con le immagini rosse sulle pareti e basta semplicemente avvicinarsi. Se non riuscite a trovare i luoghi da raggiungere sulla mappa, vi invitiamo a dare un'occhiata all'immagine che abbiamo realizzato per voi e che trovate in calce alla guida, così che possiate atterrare proprio in prossimità dei graffiti e completare la sfida immediatamente.

