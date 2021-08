Fortnite: come come infliggere danni alla Dottoressa Slone

Ancora una volta le sfide settimanali di Fortnite Capitolo 2 hanno come obiettivo uno dei tanti boss sparsi in giro per la mappa e nel corso della Settimana 10 della Stagione 7 l'obiettivo è proprio la Dottoressa Slone.

L'incarico epico che riguarda questo specifico personaggio, la cui skin è inclusa tra le ricompense del Pass Battaglia e dispone di vari stili extra, ha come obiettivo quello di infliggere danni alla Dottoressa Slone e, per la precisione, si tratta di 50 punti danno. Per vostra fortuna la Dottoressa Slone è sempre nella stessa posizione e non è affatto difficile individuarla. Questo boss è infatti di pattuglia a Podere Pannocchia, l'area dell'isola nella quale è presente la base operativa delle Guardie OI. La struttura sotterranea si trova proprio sotto il fienile di colore rosso al centro del punto d'interesse ed è accessibile da svariati ingressi: entrate nella base e colpite il boss fino ad accumulare almeno 50 punti danno. Se volete andare a colpo sicuro vi suggeriamo di utilizzare un fucile di precisione o un fucile a pompa, così da raggiungere il quantitativo di danni consigliato con un solo colpo ben piazzato.

Come potete facilmente immaginare, saranno in tantissimi nelle prossime ore a recarsi in questo punto della mappa con l'obiettivo di ferire la Dottoressa Slone e potrebbe essere davvero difficile avvicinarsi al personaggio e colpirlo un numero di volte sufficiente a completare la missione. Se non riuscite a portare a termine la sfida nelle modalità classiche potreste provare con la modalità Rissa a Squadre, nella quale il minor numero di giocatori e la presenza di respawn dopo la morte potrebbero facilitarvi questo compito e velocizzare il processo, la cui ricompensa è di ben 30.000 Punti Esperienza.

Vi ricordiamo che oltre alle sfide settimanali, in questi giorni sono anche state sbloccate le missioni di Superman e sulle nostre pagine trovate la gudia su come completare incarichi da Clark Kent, Batman Corazzato o Beast Boy in Fortnite Capitolo 2 e ottenere così il costume di Clark Kent. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla guida per visitare la fabbrica di Slurp dentro alla Nave Madre di Fortnite.