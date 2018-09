Fortnite: come completare Cerca pezzi di puzzle nei seminterrati

Quest'oggi è ufficialmente iniziata la Settimana 10 della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale, l'ultima prima dell'inizio della sesta. Si tratta, a tutti gli effetti, dell'ultima opportunità di livellare e sbloccare gli oggetti dell'attuale Pass della Battaglia. Scopriamo assieme le sfide di questa settimana.

Sfide della Settimana 10 della Stagione 5

Gratuite

Cerca pezzi di puzzle nei seminterrati (0/7)

(0/7) Consuma Mele o Funghi (0/20)

Elimina gli avversari (0/10) – difficile

Pass della Battaglia

Cerca forzieri a Borgo Bislacco (0/1)

Infliggi danni agli avversari (0/5.000)

Cerca tra un ponte coperto, una cascata e il nono green (0/1) – difficile

Sfida a fasi: elimina un nemico nel Parco Pacifico... (0/1) - difficile

Vi abbiamo già mostrato dove trovare il tesoro situato tra un ponte coperto, una cascata e il nono green. Ora invece è giunto il momento di concentrarci sulla sfida "Cerca pezzi di puzzle nei seminterrati" che, a differenza della precedente, è accessibile a tutti i giocatori di Fortnite Battaglia Reale e ricompensa con 5 Stelle della Battaglia.

L'obiettivo della sfida è molto semplice, bisogna raccogliere dei pezzi di puzzle in 7 differenti seminterrati delle abitazioni. Il problema è trovarli, ma a questo ci pensiamo noi! In calce alla notizia trovare una mappa con la posizione di tutte le case con un pezzo di puzzle nel loro seminterrato che siamo riusciti a trovare. Non dovete far altro che recarvi nei luoghi indicati a raccoglierli. Sono di colore azzurro ed emettono un caratteristico suono quando sono nei paraggi, udibile anche attraverso le pareti. Buona ricerca!