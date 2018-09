Fortnite: come completare Cerca tra un ponte, una cascata e il 9° green

Quest'oggi 13 settembre alle ore 15:00 comincia ufficialmente la Settimana 10 della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale, l'ultima prima dell'inizio della sesta. Si tratta dell'ultima occasione utile per guadagnare Stelle e punti esperienza per il Pass della Battaglia della stagione in corso. Quindi, sotto con le sfide!

Sfide della Settimana 10 della Stagione 5

Gratuite

Cerca i pezzi del puzzle nei seminterrati (0/7)

Consuma Mele o Funghi (0/20)

Elimina avversari (0/10) – difficile

Pass della Battaglia

Cerca forzieri nel Borgo Bislacco (0/1)

Infliggi danni agli avversari (0/5.000)

Cerca tra un ponte coperto, una cascata e il nono green (0/1) – difficile

(0/1) – difficile Sfida a fasi: elimina nemici nel Parco Pacifico... (0/1) - difficile

In questa guida vi mostriamo dove si trova il tesoro tra un ponte coperto, una cascata e il nono green. I punti di riferimento menzionati si trovano nell'area settentrionale dell'isola di gioco, tra Passatempi Pomposi e Rapide Rischiose.

Nella mappa che trovate in basso, li abbiamo cerchiati tutti e tre. Al centro esatto di questo triangolo troverete la Stella che state cercando. Non dovete far altro che atterrare sul posto e raccoglierla. Si tratta di un'operazione davvero molto semplice (se si sa dove cercare), ma la sfida è reputata di livello Difficile e vi ricompenserà con ben 10 Stelle della Battaglia. Attenzione però, è riservata ai soli possessori del Pass!