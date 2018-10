Fortnite: come completare Colpisci un giocatore con un Pomodoro da 15 metri o più

Le Sfide della Settimana 3 (Stagione 6) di Fortnite Battaglia Reale sono disponibili da oggi pomeriggio, permettendo ai giocatori di ottenere nuove ricompense. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida "Colpisci un giocatore con un Pomodoro da una distanza di 15 metri o più".

Per completare questa sfida dovrete usare l'emote "Pomodoro", ottenibile dopo aver raggiunto il livello 28 del Pass Battaglia. Se siete in possesso di questa emote vi basta equipaggiarla e tuffarvi sul campo di battaglia, altrimenti vi vedrete costretti a saltare la sfida, concentrandovi sulle altre.

Una volta equipaggiata l'emote "Pomodoro", tutto quello che dovete fare è usarla in combattimento per lanciare un pomodoro contro gli avversari, assicurandovi di colpirne uno ad almeno 15 metri di distanza. Prendete confidenza con la traiettoria del pomodoro, cercando di calcolare di calibrare il colpo con la dovuta precisione.

Per facilitarvi la vita potete selezionare una modalità ricca di scontri come 50 contro 50, Domina la Discoteca o Anni 50 a palla, in modo da imbattervi più spesso contro i nemici e da velocizzare il completamento della sfida.

Ricordiamo che anche questa settimana vengono proposte due Sfide a Fasi, entrambe di livello normale. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Fortnite Android è ora disponibile per tutti senza invito.