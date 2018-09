Fortnite: come completare Consuma Mele o Funghi nelle sfide della Settimana 10

La Settimana 10 di Fortnite Battaglia Reale è ormai entrata nel vivo e i giocatori di tutto il mondo sono a caccia di punti esperienza e Stelle nel tentativo di sbloccare tutti gli oggetti dell'attuale Pass della Battaglia. Fortunatamente, ci sono 7 nuove sfide da completare.

Sfide della Settimana 10 della Stagione 5

Gratuite

Cerca pezzi di puzzle nei seminterrati (0/7)

Consuma Mele o Funghi (0/20)

(0/20) Elimina gli avversari (0/10) – difficile

Pass della Battaglia

Cerca forzieri a Borgo Bislacco (0/1)

Infliggi danni agli avversari (0/5.000)

Cerca tra un ponte coperto, una cascata e il nono green (0/1) – difficile

Sfida a fasi: elimina un nemico nel Parco Pacifico... (0/1) - difficile

Vi abbiamo già spiegato come completare le sfide "Cerca tra un ponte coperto, una cascata e il nono green" e "Cerca pezzi di puzzle nei seminterrati". Con questa guida invece vi mostriamo dove si trovano le Mele e i Funghi da consumare per completare una delle sfide gratuite per tutti i giocatori di Fortnite Battaglia Reale.

Le Mele e i Funghi sono dei consumabili che forniscono ai giocatori che ne fanno uso 5 punti salute. Sono disseminati in numerose aree dell'isola e per completare la sfida dovete mangiarne 20 in totale. Sulla mappa che trovate in basso abbiamo marcato la posizione di tutti questi consumabili. I cerchi viola indicano i Funghi, quelli rossi le Mele.

Potete completare questa sfida anche in differenti partite. Come specificato in apertura, è accessibile a tutti i giocatori, è di livello normale e garantisce l'ottenimento di 5 Stelle della Battaglia.