Fortnite: come completare facilmente la Sfida Distruggi X-4 Stormwing in volo

Tra le nuove Sfide della Settimana 7 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 7) ce n'è una che richiede di distruggere un aereo X-4 Stormwing. In questa mini-guida vi spiegheremo come completarla nel modo più semplice e rapido possibile.

Sfide della Settimana 7

Gratuite

Pass Battaglia

Fase 1: Atterra a Borgo Bislacco (0/1)

Cerca forzieri in Sponde del Saccheggio o Rampe Ghiacciate (0/7)

Distruggi un aereo X-4 Stormwing (0/1) (Difficile)

(0/1) (Difficile) Fase 1: Infliggi danni agli avversari durante una singola partita (0/200) (Difficile)

Per prima cosa bisogna procurarsi un aereo X-4 Stormwing. Di seguito elenchiamo le posizioni in cui è possibile trovare il velivolo (sono cerchiate di rosso nell'immagine riportata in basso):

A Rampe Ghiacciate nell'hangar situato a nord-est, e un altro in cima a una piccola montagna a sud-est dell'area

nell'hangar situato a nord-est, e un altro in cima a una piccola montagna a sud-est dell'area A nord-est di Parco Pacifico ne trovate uno in cima alla montagna, e un altro a metà strada tra Parco Pacifico e il villaggio dei vichinghi

ne trovate uno in cima alla montagna, e un altro a metà strada tra Parco Pacifico e il villaggio dei vichinghi A ovest di Rifugio Ritirato , sulla piccola montagna con l'edificio rosso, e un altro a sud-est nell'hangar nascosto sotto la casa abbandonata

, sulla piccola montagna con l'edificio rosso, e un altro a sud-est nell'hangar nascosto sotto la casa abbandonata A ovest di Palmeto Paradisiaco , nei pressi dell'edificio rosso

, nei pressi dell'edificio rosso A nord di Borgallegro , in cima alla montagna

, in cima alla montagna A ovest di Sprofondo Stantio , vicino all'edificio rosso situato in cima

, vicino all'edificio rosso situato in cima A nord-ovest di Tempio Tomato, oltre il fiume

Dopo aver trovato un aereo X-4 Stormwing, tutto quello che dovete fare è danneggiarlo con le vostre armi fino a lasciare una piccola quantità di energia. Adesso salite sul velivolo, spiccate il volo e lanciatevi a terra per sparare il colpo di grazia all'aereo, così da distruggerlo mentre si trova ancora in aria.