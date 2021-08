Fortnite: come completare incarichi da Clark Kent, Batman Corazzato o Beast Boy

Oggi è ufficialmente stato sbloccato Superman in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 e per mettere le mani su Clark Kent occorre completare una particolare missione nel battle royale di Epic Games.

L'obiettivo della sfida in questione è quello di "completare incarichi da Clark Kent, Batman Corazzato o Beast Boy" e, nello specifico, bisogna portare a termine cinque diversi incarichi presso questi personaggi. Questo significa che per completare la sfida dovete interagire cinque volte con uno qualsiasi dei tre personaggi DC Comics per accettare una delle missioni a disposizione e completarla. Una volta accettato l'incarico si ha un'ora di tempo per portarlo a termine e non occorre fare tutto in una sola partita. Se per esempio doveste accettare la sfida che richiede di visitare tre diversi luoghi d'interesse segnati sulla mappa potrete completarla in tre partite diverse e l'importante è fare tutto entro il tempo limite.

Ecco di seguito l'elenco completo dei personaggi e della loro posizione sull'isola:

Clark Kent: questo personaggio si trova nella casa a nord del Frutteto, ovvero il punto d'interesse non segnato sulla mappa a nord di Podere Pannocchia

Batman Corazzato: potete trovare il Cavaliere Oscuro nella parte più bassa di Moli Molesti

Beast Boy: il ragazzo dalla pelle di colore verde si trova sul ponte al centro di Foresta Frignante

Tutti gli incarichi che possono affidarvi questi personaggi sono molto semplici e possono essere completati in una manciata di minuti. Nel caso in cui vogliate velocizzare ulteriormente il completamento della sfida, la cui ricompensa è la skin di Clark Kent, potete avviare una partita nella modalità Rissa a Squadre, nella quale è possibile ugualmente interagire con i tre personaggi e accettare gli incarichi che hanno da offrirvi.

