Fortnite: come completare tutte le missioni Rimedio vs Fortuna

I giocatori di Fortnite Capitolo 2 possono dedicarsi alle nuove missioni Rimedio vs Tossina. Se avete bisogno di una mano per completarle facilmente, in questa guida vi spieghiamo come portarle a termine tutte.

Di seguito elenchiamo tutte le missioni Rimedio vs Tossina di Fortnite, spiegandovi come completarle.

Raggiungi il livello 40 del Pass Battaglia

Probabilmente sarete già riusciti a raggiungere il livello 40 del Pass Battaglia. Se ancora non lo avete fatto, per riuscire nell'intento non dovrete far altro che continuare a giocare e accumulare punti esperienza. Per velocizzare la cosa vi consigliamo di completare le missioni e le sfide disponibili nel gioco.

Visita diversi Camion Street Food

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi mostra dove trovare i camion street food.

Ottieni Medaglie Superstite Argento

Sulle nostre pagine trovate la mini-guida che vi spiega come guadagnare le medaglie superstite d'argento.

Effettua eliminazioni con Mitragliette

Per completare questa missione dovete effettuare 3 eliminazioni con le mitragliette SMG. Non vi resta dunque che procurarvi una di queste armi e utilizzarla per uccidere 3 nemici. Mentre completate questa missione potete portarvi avanti con la sfida che richiede di guadagnare gli encomi da specialista d'armi.

Ceca Forzieri nei Luoghi Storici

Potete consultare direttamente la nostra mini-guida che mostra dove trovare i forzieri nei luoghi storici.

Raggiungi 100 punti Salute e Scudo in partite diverse

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega come raggiungere 100 punti salute e scudo in partite diverse.

Infliggi danni con un'arma comune, non comune e rara in una singola partita

Vi consigliamo di giocare nella modalità Rissa a Squadre, dove potrete rientrare in caso di morte. Non vi resta che trovare un'arma comune a inizio partita e infliggere con essa danni agli avversari. Ripetete poi l'operazione nell'arco della stessa partita con un'arma non comune e un'arma rara.

Infliggi danni alle strutture dei nemici

Una missione piuttosto semplice. Non dovrete far altro che infliggere 2.500 punti danno alle strutture costruite dai nemici. Potrete completare questa sfida anche nell'arco di più partite.

Visita diverse fermate del Bus in una singola partita

Consultate la nostra mini-guida apposita che vi mostra dove trovare le fermate del bus.

Ottieni Encomi da Specialista d'Armi infliggendo danni con armi

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega come ottenere encomi da specialista d'armi.

Prendi un pesce, atterra o effettua un'eliminazione prima degli altri

Sulle nostre pagine trovate la mini-guida che vi spiega come prendere un pesce, atterrare o eliminare un nemico per primi.