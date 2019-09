Fortnite: come completare tutte le missioni Spirito di Squadra e Prestigio

La Settimana 7 di Fortnite Stagione 10 ha accolto le nuove missioni Spirito di Squadra. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarle tutte (incluse le missioni Prestigio), aiutandovi a ottenere tutte le ricompense previste.

Come sempre, le varie missioni andranno sbloccate progressivamente, e per farlo dovrete prima completare quelle precedenti. Di seguito le elenchiamo tutte, spiegandovi come portarle a termine.

Missioni Standard

Gioca partite con un amico (0/3)

La prima missione richiede molto semplicemente di giocare tre partite in compagnia di un amico. Non vi resta dunque che invitare un giocatore della vostra lista contatti, avviare una partita e portarla a termine, ripetendo l'operazione per tre match differenti.

Assisti i compagni con le eliminazioni (0/5)

In questa missione dovrete effettuare cinque assist con i compagni. Per eseguire un assist dovete infliggere un qualsiasi porzione di danno a un nemico che sta per essere ucciso da un vostro alleato.

Accarezza il piccolo amico di un compagno (0/1)

Dovrete accarezzare l'animale da compagnia di un vostro alleato. Stiamo parlando dei simpatici animali che i giocatori possono portare con sé sul retro, durante le partite. Il più facile da ottenere è il Kitsune Pet che può essere sbloccato al livello 28 del Pass Battaglia della Stagione 10.

Cura un compagno con Sguazzo Trangugio (0/1)

Per completare questa missione potete consultare la nostra mini-guida che vi spiega come curare un alleato con Sguazzo Trangugio.

Evidenzia un oggetto non comune, raro ed epico (0/3)

Nel corso delle partite vi basta evidenziare un oggetto non comune, uno raro e uno epico. I pulsanti di default per contrassegnare un oggetto sono il tasto centrale del mouse su PC e la freccia sinistra del D-Pad su console.

Infliggi danno combinato con la tua squadra o in coppia (0/1000)

Potrete completare questa missione in una sola partita, oppure accumulando i 1000 punti di danno nell'arco di diversi match. Vi consigliamo di giocare a squadre invece che in coppia, dato che sarà più semplice accumulare i punti danno. Giocando di squadra e infliggendo danni agli avversari, riuscirete a completare l'obiettivo con cinque eliminazioni.

Rianima un compagno in diverse partite (0/3)

Vi basta rianimare un compagno in tre diverse partite, avvicinandovi a un vostro alleato in fin di vita per aiutarlo a rimettersi in piedi. Il modo più rapido per farlo è quello di giocare con un amico, suicidarvi a turno e farvi rianimare.

Missioni Prestigio

Classificati tra i primi 20 con un amico (0/3)

Per completare questa missione Prestigio dovete restare tra gli ultimi 20 sopravvissuti in compagnia di un amico, in tre partite differenti. Per sopravvivere il più a lungo possibile sarà fondamentale giocare di squadra, adottando un approccio cauto e ragionato negli scontri. Non buttatevi nella mischia, evitando il rischio di morire nelle prime fasi della partita.

Assisti i compagni con le eliminazioni in una singola partita (0/5)

Valgono gli stessi consigli della relativa missione standard. In questo caso, però, sarete costretti a effettuare i cinque assist nell'arco di una singola partita. Tenete dunque gli occhi aperti, individuate i nemici ed eliminateli insieme ai vostri alleati.

Usa una piattaforma di squadre in squadre o in coppia (0/1)

Avviate una partita in Team Rumble, procuratevi una piattaforma di lancio e usatela. Questi oggetti si trovano abbastanza facilmente nei forzieri, nei distributori automatici, nelle consegne di rifornimenti e nei lama.

Cura un alleato con un Falò Confortevole in diverse partite (0/3)

Il Falò Confortevole può essere trovato nei forzieri, nei distributori automatici, nelle consegne di rifornimenti e nei lama. Procuratevene uno e usatelo per curare un compagno, ripetendo l'operazione in tre partite differenti. Segnaliamo che la missione può essere completata solo utilizzando l'oggetto Falò Confortevoli, e non i vari falò disseminati nella mappa di gioco.

Evidenzia un forziere, un oggetto scudo e un oggetto di guarigione in una singola partita (0/3)

Valgono gli stessi consigli dati per la relativa missione standard. In questo caso vi viene richiesto di evidenziare un forziere, un oggetto scudo e un oggetto di guarigione nell'arco di una singola partita.

Infliggi danno combinato con la tua squadra o in coppia in una singola partita (0/1000)

Anche in questo caso, valgono gli stessi consigli dati per la relativa missione standard, con la differenza che dovrete completare l'obiettivo nell'arco di una singola partita. A maggior ragione, dovrete essere ancora più veloci e precisi nell'individuare gli avversari ed eliminarli insieme ai vostri alleati.

Resuscita un compagno (0/1)

Per completare questa missione prestigio potete consultare la nostra mini-guida che vi spiega come resuscitare un compagno con i Furgoni di Riavvio.