Fortnite: come completare Segui la mappa del tesoro di Condotti Confusi

Con un leggero ritardo sulla tabella di marcia, oggi 7 settembre alle ore 15:00 prenderà finalmente il via la Settimana 9 della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale. Le sfide proposte sono come al solito 7, di cui 3 gratuite per tutti i giocatori e 4 riservate ai possessori del Pass della Battaglia.

Sfide della Settimana 9 della Stagione 5

Gratuite

Infliggi danni ai nemici con armi esplosive (0/500)

Ottieni punti abilità con un Carrello della Spesa o un ATK (150.000)

Segui la mappa del tesoro trovate nei Condotti Confusi (0/1) - difficile

Pass della Battaglia

Fase 1: Trova un forziere sulle Montagnole Maledette (0/1)

Visita differenti Teste di Pietra (0/7)

Eliminazioni con fucili d'assalto (0/5) - difficile

Elimina nemici nel Tempio Tomato (0/3) - difficile

In questa guida vi spieghiamo dove si trova il tesoro segnato sulla mappa dei Condotti Confusi. Come potete vedere, il luogo disegnato è chiaramente un montagna. Quale? Quella situata esattamente a nord di Borgo Bislacco! Abbiamo marcato l'esatto punto in cui dovete atterrare sulla mappa allegata in calce alla notizia.

Non dovete far altro che recarvi sul posto e raccogliere la stella per completare l'obiettivo. Si tratta di una sfida incredibilmente invitante per due ragioni: non solo è gratuita per tutti i giocatori, ma è anche di livello difficile, per cui portandola a termine guadagnerete ben 10 Stelle della Battaglia!

Ricordiamo che questa settimana sono attive anche le sfide speciali dell'evento Alza la Posta, che mettono in palio tanti punti esperienza, lo spray Potenziato, la scia Un fiume di denaro e il piccone Levachiodi.