Fortnite: come completare la sfida 'cerca dove le Teste di Pietra volgono lo sguardo'

Una delle Sfide della Settimana 6 di questa quinta stagione di Fortnite Battaglia Reale chiede ai giocatori di trovare il punto esatto in cui lo sguardo delle enormi teste di pietra si incrocia.

Per la precisione, la sfida in questione recita: "cerca dove le Teste di Pietra volgono lo sguardo". Sparse per la vasta mappa di Fortnite Battaglia Reale avrete sicuramente notato delle teste di pietra nelle cui vicinanze molto spesso si nascondono numerosi forzieri. Ciascuna di queste alte statue rivolge il proprio sguardo ad un punto ben preciso che si trova nei pressi di Borgo Bislacco.

Per completare una delle sfide di questa sesta settimana non dovrete far altro che raggiungere il punto indicato, che si trova nella zona sopraelevata a sud-ovest di Borgo Bislacco, e raccogliere la Stella della Battaglia. In questo modo non solo completerete istantaneamente la sfida, ma otterrete un gradito livello extra del Pass Battaglia 5. Se avete difficoltà a trovare il luogo in questione potete sempre dare un'occhiata alla mappa presente in calce alla guida.

Vi ricordiamo che le Sfide della Settimana 6 della Stagione 5 sono le seguenti:

Infliggi danni da colpo alla testa agli avversari (500) – 5 stelle [Gratuita]

Ottieni materiali da costruzione con un piccone (3.000) – 5 stelle [Gratuita]

Cerca dove le Teste di Pietra volgono lo sguardo (Difficile) – 10 stelle [Gratuita]

Cerca i forzieri a Rifugio Ritirato (7) – 5 stelle

Completa le sfide a tempo (5) – 5 stelle

Uccisioni con mitragliatrice o mitragliatrice leggera (Difficile) – 10 stelle

Uccidi nemici a Pinnacoli Pendenti (3) (Difficile) – 10 stelle

Sapevate che l'ultimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale ha introdotto due nuove modalità a tempo limitato, Sfida tra cecchini e Anni 50 a palla, e il Fucile da cecchino pesante? Secondo alcuni dataminer, inoltre, la frattura nei cieli del gioco dovrebbe rompersi nel corso dei prossimi giorni. Epic Games ha poi segnalato su Twitter l'esistenza di un problema di fluidità del gioco su alcuni dispositivi Android.