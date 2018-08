Fortnite: come completare la sfida Cerca tra 3 grandi sedie

Oggi 30 agosto inizia ufficialmente la Settimana 8 della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale. Il misterioso cubo viola ha generato un campo gravitazionale attorno a sé, ma nell'attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni, è possibile dedicarsi alle nuove sfide settimanali.

Sfide della Settimana 8 della Stagione 5

Gratuite

Piazza delle trappole (0/10)

Cerca i forzieri a Bosco Blaterante (0/7)

Eliminazioni con Shotgun (0/4) - difficile

Pass della Battaglia

Infliggi danni ai nemici con lo strumento di raccolta (0/250)

Utilizza una fenditura in differenti punti di spawn delle fenditure (0/10)

Cerca tra 3 grandi sedie (0/1) - difficile

(0/1) - difficile Stadio 1: Elimina nemici a Boschetto Bisunto (0/1) - difficile

In questa guida vi indicheremo la posizione del tesoro situato tra tre grandi sedie. Se siete dei profondi conoscitori della conformazione dell'isola, allora è molto probabile che abbiate già capito quali sono questi posti a sedere a cui fa riferimento il titolo della sfida. In caso contrario, ecco a voi: 1) il water di fronte al Laboratorio della Latrina; 2) la grande sedia di legno posizionata a nord; 3) la sedia costruita con dei container a nord-est.

Una volta identificati questi tre punti, è facile triangolare la posizione e trovare il centro esatto, ubicato su una collinetta che abbiamo marcato sulla mappa consultabile in calce a questa notizia. Non dovete far altro che dirigervi sul punto e raccogliere la stella per completare la sfida. Precisiamo che è riservata ai soli possessori del Pass della Battaglia e che, essendo di livello difficile, il suo completamento garantisce ben 10 Stelle della Battaglia.