Fortnite: come completare la sfida 'fai un ballo robot Stark'

Con le sfide della Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 è arrivata anche una particolare missione che chiede al giocatore di far ballare uno dei Robot Stark che popolano i punti d'atterraggio dei Quinjet.

Per quanto la descrizione della sfida possa farla sembrare complicata, si tratta in realtà di un incarico piuttosto semplice. Il vostro obiettivo è quello di recarvi in uno dei quattro punti d'atterraggio, la cui posizione è casuale e varia partita dopo partita, colpire uno dei Robot delle Stark Industries fino a farlo accasciare a terra e infine interagire con il suo corpo per effettuare l'hacking e fare in modo che combatta al vostro fianco. È proprio a questo punto che potete mettervi di fronte al vostro nuovo alleato ed eseguire una qualsiasi emote, alla quale il Robot Stark risponderà dopo qualche secondo, facendovi completare la sfida settimanale.

Vi ricordiamo che a partire dal prossimo venerdì sarà possibile ottenere gratis ricompense a tema Fortnite Capitolo 2 in Rocket League grazie all'evento a tempo limitato che prende il nome di Llama Rama, durante il quale sarà possibile anche sbloccare un'auto ispirata al Bus della Battaglia. Pare inoltre che nei prossimi giorni arriveranno le sfide del compleanno di Fortnite con tante ricompense gratis.