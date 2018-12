Fortnite: come completare la Sfida a fasi Balla in cima a una corona di camper

Le nuove Sfide della Settimana 1 di Fortnite Stagione 7 sono disponibili per tutti i giocatori. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida a fasi "Balla in cima a una corona di camper", portando a termine tutti gli step previsti.

Sfide della Settimana 1

Gratuite

Raccogli un oggetto di ogni livello di rarità (0/5)

Balla in diversi luoghi proibiti (0/7)

Gioca partite con almeno un'eliminazione (0/5) (Difficile)

Pass Battaglia

Fase 1: Balla in cima a una corona di camper (0/1)

Infliggi danni da colpo alla testa agli avversari (0/500)

Fase 1: Cerca scatole di munizioni in una partita singola (0/5) (Difficile)

Elimina gli avversari in diversi luoghi indicati (0/5) (Difficile)

Per completare questa sfida a fasi inclusa nel Pass Battaglia dovrete portare a termine tre passaggi:

Balla in cima a una corona di camper: La "corona di camper" è una struttura a forma di cerchio realizzata con i camper. La trovate nell'estremità meridionale della mappa, a sud di Palmeto Paradisiaco. Una volta raggiunto il luogo, non vi resta che usare una delle vostre emote di danza. Balla in cima a una tartaruga di metallo: La "tartaruga di metallo" si trova sulla scogliera a nord-est di Rifugio Ritirato. Salite sopra la scultura e danzate. Balla in cima a un sottomarino: L'ultima fase della sfida richiede di ballare in cima a un sottomarino. Ne trovate uno a Rampe Ghiacciate, poggiato su un cumulo di neve.

Portando a termine le tre fasi elencate sopra completerete la sfida a fasi "Balla in cima a una corona di camper". Per aiutarvi con un riferimento visivo potete guardare i video riportati in cima e a fondo pagina.