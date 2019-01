Fortnite: come completare Sfida a fasi Balla in cima a una Torre idrica

Dopo avervi spiegato come portare a termine la sfida a fasi Atterra a Picco Polare, in questa mini-guida alle Sfide della Settimana 5 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 7) vi mostriamo come completare la sfida a fasi che richiede di ballare in cima a una Torre idrica.

Sfide della Settimana 5

Gratuite

Infliggi danno alle strutture avversarie (0/5000)

Fase 1: Atterra a Picco Polare

Eliminazioni con armi silenziate

Pass Battaglia

Elimina gli avversari a meno di 5 metri di distanza

Cerca 7 forzieri a Bosco Blaterante o Palmeto Paradisiaco

Cerca tra uomo di roccia gigante, pomodoro con la corona e albero circondato

Fase 1: Balla in cima alla Torre idrica

Questa sfida a fasi è riservata solo ai possessori del Pass Battaglia, e richiede di ballare in cima a tre torri particolari situate nella mappa di Fortnite Battaglia Reale. Di seguito elenchiamo le tre fasi della sfida, spiegandovi come completarle:

Fase 1 - Balla in cima alla Torre idrica : Questa torre si trova a sud-est di Corso Commercio. Non dovrete far altro che atterrare sopra di essa e utilizzare una delle vostre emote di danza.

: Questa torre si trova a sud-est di Corso Commercio. Non dovrete far altro che atterrare sopra di essa e utilizzare una delle vostre emote di danza. Fase 2 - Balla in cima alla Torre di avvistamento : La Torre di avvistamento si presenta come una struttura in legno ed è posizionata a sud-est di Rifugio Ritirato. Salite in cima e usate una emote di danza.

: La Torre di avvistamento si presenta come una struttura in legno ed è posizionata a sud-est di Rifugio Ritirato. Salite in cima e usate una emote di danza. Fase 3 - Balla in cima alla Torre di Controllo Aerea: Per completare l'ultimo step della sfida dovrete raggiungere la cima della Torre di Controllo Aerea, a Rampe Ghiacciate. Anche in questo caso non vi resta che usare una delle vostre emote di danza.

Se volete aiutarvi con un riferimento visivo per individuare più facilmente le tre torri, potete dare un'occhiata alla mappa riportata in calce e al video proposto in apertura. Alla fine siete riusciti a trovare la stella cercando tra il Gigante di pietra, il Pomodoro coronato e l'albero?