Fortnite: come completare la Sfida a fasi Distruggi Sedie

Dopo avervi spiegato dove trovare la lettera "O" a Parco Pacifico, in questa mini-guida di Fortnite Stagione 7 vi mostriamo come completare la sfida a fasi "Distruggi sedie" proposta con le Sfide della Settimana 4.

Sfide della Settimana 4

Gratuite

Pass Battaglia

Fase 1: Distruggi le Sedie (0/80)

(0/80) Infliggi danni con il Piccone (0/100)

Elimina i nemici a Borgallegro o a Parco Pacifico (0/3) (Difficile)

Fase 1: Cerca la lettera "O" a Parco Pacifico (0/1)

Per portare a termine questa sfida dovrete completare le tre fasi da cui è composta. Le elenchiamo di seguito, spiegandovi come affrontarle:

Fase 1: Distruggi le sedie

Il primo step della sfida richiede di distruggere 80 sedie. Non sarà molto difficile, dal momento che le sedie possono essere trovate all'interno di ogni abitazione non abbandonata. Andate in giro per la mappa, entrate nelle case e distruggete le sedie a colpi di piccone.

Fase 2: Distruggi i pali della luce in legno

In questo caso dovrete distruggere i pali della luce in legno. Li trovate nelle seguenti location: a nord e a sud delle Montagnole Maledette, a nord di Sponde del Saccheggio, a Crocevia del Ciarpame, a Lande Letali, vicino al camper tra Rifugio Ritirato e Corso Commercio, a nord e a sud di The Block, a est di Borgallegro e a Palmeto Paradisiaco.

Fase 3: Distruggi le tavole di legno

Per completare la sfida dovrete distruggere le tavole di legno. Le trovate a Sprofondo Stantio, a Crocevia del Ciarpame, nella Trump Tower di Pinnacoli Pendenti e nel cantiere a nord di Corso Commercio. Per aiutarvi con un riferimento visivo potete guardare il filmato proposto in apertura.