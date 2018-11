Fortnite: come completare la Sfida Infliggi danni alle strutture con la dinamite

Finalmente i giocatori di Fortnite Battaglia Reale possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 9 (Stagione 6). In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida "Infliggi danni alle strutture avversarie con la dinamite".

Sfide della Settimana 9

Gratuite

Ottieni 30 secondi di tempo in volo in un veicolo (0/30)

Ottieni un punteggio di 10 o più su diversi Tabelloni carnevaleschi (0/3)

Fase 1: consuma funghi (0/5) (Difficile)

Pass Battaglia

Infliggi danni ai giocatori con una granata appiccicosa, fialetta puzzolente o granata (0/300)

Infliggi danni alle strutture avversarie con la dinamite (0/10.000)

(0/10.000) Eliminazioni razzo o lanciagranate (0/3) (Difficile)

Fase 1: infliggi danni agli avversari con granate (0/100) (Difficile)

Per completare la sfida dovrete infliggere 10.000 punti danno con la dinamite alle strutture costruite dagli avversari. Ricordiamo che la dinamite è un nuovo esplosivo introdotto in Fortnite con la recente patch 6.30: si presenta come un oggetto di rarità non comune, e può essere trovata nel bottino a terra, nei forzieri, nei distributori automatici, nei lama delle scorte e nelle consegne dei rifornimenti. Utilizzandola produrrete una devastante esplosione a forma di cilindro piatto (1600 unità di diametro e 384 unità di altezza), infliggendo 800 punti danno alle strutture.

Dal momento che il vostro obiettivo sarà di totalizzare 10.000 punti di danno complessivi alle strutture, dovrete lanciare un grappolo di dinamite contro le strutture avversarie per almeno 13 volte. Ricordiamo che al momento dell'accensione la miccia dura cinque secondi, e che la distanza di lancio è minore rispetto a quelle granate standard. Per semplificarvi la vita, vi consigliamo completare la sfida nella modalità Battaglia con il Cibo.