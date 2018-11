Fortnite: come completare la Sfida Ottieni un punteggio di 10 sui Tabelloni Carnevaleschi

Finalmente le nuove Sfide della Settimana 9 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 6) sono disponibili per tutti i giocatori. In questa mini-guida vi spiegheremo come completare la sfida "Ottieni un punteggio di 10 o più su diversi Tabelloni carnevaleschi".

Sfide della Settimana 9

Gratuite

Ottieni 30 secondi di tempo in volo in un veicolo (0/30)

Ottieni un punteggio di 10 o più su diversi Tabelloni carnevaleschi (0/3)

(0/3) Fase 1: consuma funghi (0/5) (Difficile)

Pass Battaglia

Infliggi danni ai giocatori con una granata appiccicosa, fialetta puzzolente o granata (0/300)

Infliggi danni alle strutture avversarie con la dinamite (0/10.000)

Eliminazioni razzo o lanciagranate (0/3) (Difficile)

Fase 1: infliggi danni agli avversari con granate (0/100) (Difficile)

Per portare a termine questa sfida dovrete ottenere un punteggio pari o superiore a 10 in 3 diversi Tabelloni carnevaleschi. Una volta raggiunto uno di questi tabelloni inizieranno a gonfiarsi diversi palloncini, e il nostro obiettivo sarà quello di farli scoppiare colpendoli con il piccone. Per ogni palloncino colpito otterremo un punto e, man mano che scoppieranno, inizieranno ad apparirne sempre di più. Dopo aver ottenuto 10 punti potremo muoverci verso un altro Tabellone, ripetendo il procedimento fino a quando non avremo completato l'obiettivo.

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina e nel video disponibile in cima, i Tabelloni carnevaleschi sono sparsi per tutta la mappa. Potete trovarli a Crocevia del Ciarpame, nel Parco Pacifico, a ovest del Rifugio Ritirato e a est del Laboratorio della Latrina. Per facilitarvi la vita, vi consigliamo di completare questa sfida nella modalità Battaglia con il Cibo.