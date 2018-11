Fortnite: come completare la Sfida Ottieni un punteggio di 3 in diversi Tiri al Piattello

Tra le nuove Sfide della Settimana 8 di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 6), ce n'è una che richiede di ottenere un punteggio di 3 in diversi Tiri al Piattello. Di seguito vi spieghiamo dove trovarli, così da portare a termine questa sfida.

Sfide della Settimana 8

Gratuite

Fase 1: Visita Rifugio Ritirato e Corso Commercio in una sola partita (0/2)

Elimina i nemici con Sei Colpi o con il Fucile d'Assalto Pesante(0/2) (Difficile)

Balla con un Pesce Trofeo in uno dei luoghi indicati (0/7)

Pass Battaglia

Fase 1: Usa il Rampino (0/1) (Difficile)

Ottieni Punti Acrobazia in un veicolo (0/250.000)

Visita i singoli luoghi indicati in una sola partita (0/4) (Difficile)

Ottieni un punteggio di almeno 3 nel Tiro al Piattello (0/3)

La prima cosa da fare per completare l'obiettivo è quella di trovare le macchine lancia piattelli. Nella mappa di Fortnite Battaglia Reale ce ne sono in tutto sei: la loro posizione è evidenziata nella mappa riportata a fondo pagina. Per portare a termine la sfida dovrete ottenere almeno un punteggio di 3 in tre differenti macchine lancia piattelli, assicurandovi di completare la partita.

Per aiutarvi con un riferimento visivo potete guardare il filmato proposto in apertura. Parlando delle altre Sfide della Settimana 8, vi abbiamo già spiegato come completare Balla con un Pesce Trofeo.