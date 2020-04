Fortnite: come completare la sfida segreta trova gnomi e telescopi

Una delle sfide della settimana di Fortnite richiede di individuare una serie di gnomi e telescopi sparsi per la mappa, un video mostra come trovarli rapidamente e completare così la sfida nel giro di pochissimi minuti.

Portare a termine la sfida segreta trova gnomi e telescopi è piuttosto semplice in quanto questi sono disseminati nella Foresta Frignante, territorio dove si nasconde anche la base segreta degli gnomi. Il video pubblicato in apertura mostra gli esatti passi da compiere per completare la challenge e ottenere il bonus di 2.500 punti esperienza e un boost che si rivela particolarmente comodo per completare il tier del Pass Battaglia in vista della fine della stagione 2 di Fortnite Capitolo 2.

Questa settimana faranno la loro comparsa le Sfide della Settimana 7 di Fortnite in programma giovedì 2 aprile mentre il 9 aprile sarà la volta delle Sfide della Settimana 8, inoltre un leak ha svelato l'arrivo di Deadpool ad aprile, evento particolarmente atteso dalla community.

La patch 12.30 di Fortnite ha portato in dote vari contenuti per Salva il Mondo, analizzando il codice sorgente i dataminer hanno scoperto anche nuove skin e oggetti per Fortnite Battle Royale, resta da capire quando Epic Games inizierà a distribuire questi contenuti, ne sapremo di più nelle prossime settimane.