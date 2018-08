Fortnite: come completare Segui la mappa del tesoro di Sprofondo Stantio

Con un giorno di ritardo sulla consueta tabella di marcia, Epic Games ha ufficialmente dato il via alle sfide della Settimana 7 della Stagione 5 di Fortnite Battaglia Reale. Scopriamo assieme quali sono e dove si trova il tesoro segnato sulla mappa di Sprofondo Stantio.

Gratuite

Visita diversi luoghi indicati in una sola partita (0/4)

Cerca consegne di rifornimenti (0/3)

Eliminazioni con mitraglietta (0/3) - difficile

Pass della Battaglia

Infliggi danni alle strutture avversarie con gli Esplosivi telecomandati (0/8.000)

Fase 1: Cerca un forziere nel Parco Pacifico (0/1)

Segui la mappa del tesoro trovata nello Sprofondo Stantio (0/1) - difficile

(0/1) - difficile Elimina nemici presso i Passatempi Pomposi (0/3) - difficile

In questa guida vi spieghiamo dove si trova il tesoro segnato sulla mappa di Sprofondo Stantio. Le indicazioni sono molto chiare ed indicano un luogo facilmente riconoscibile, a pochissimi passi dallo Sprofondo Stantio stesso. Non dovete far altro che dirigervi poco più a nord-ovest: troverete un totem con tre alberi disposti a triangolo dinanzi ad esso. In mezzo a questi troverete la Stella da raccogliere per portare a termine la sfida!

Potete farvi un'idea ancora più precisa guardando la mappa allegata in calce alla notizia, dove abbiamo marcato l'esatto punto in cui è ubicato il tesoro. Questa sfida è riservata ai possessori del Pass della Battaglia ed è di livello difficile, pertanto vi ricompenserà con ben 10 Stelle della Battaglia!